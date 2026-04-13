В деле пропавшей в тайге семьи Усольцевых появился тревожный поворот

Следы семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, за зиму могли затереться. Об этом РИА Новости рассказали представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

По словам поисковиков, весной найти прежние следы будет уже крайне сложно, поэтому придётся искать другие варианты продолжения операции. При этом в организации подчеркнули, что надежда на результат всё ещё сохраняется.

Семья — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропала 28 сентября 2025 года недалеко от посёлка Кутурчин. Усольцевы ушли в туристический поход в сторону горы Буратинка и перестали выходить на связь.

Активная фаза поисков завершилась в октябре, после чего работа перешла в более точечный формат. По данным местных публикаций, сейчас волонтёры ждут схода снега, чтобы проверить ещё несколько участков.

После исчезновения семьи было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, однако приоритетной версией следствие ранее называло несчастный случай. Поисковая операция стала одной из самых крупных в регионе.

Сейчас главный вопрос в том, удастся ли весной зацепиться уже не за старые следы, а за новые ориентиры. Именно от этого, судя по всему, и будет зависеть следующий этап поисков.