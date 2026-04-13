Три дрона сбили в небе над Череповцом, один успел подлететь к заводу

Российские силы ПВО уничтожили в небе над Череповцом три вражеских беспилотника, один из них был подбит вблизи промышленного предприятия. Такой информацией делится губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Силами и средствами Министерства обороны уничтожены 2 БПЛА над Череповцом. Оперативные службы работают. Прошу сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности», — написал чиновник и призвал земляков при обнаружении фрагментов БПЛА не приближаться к ним, а сразу звонить в 112.

Позже ещё один беспилотник был уничтожен около череповецкой промышленной площадки силами Минобороны России. На месте падения обломков работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавшхи нет.

Ранее руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на докладе у президента РФ Владимира Путина сообщил, что космодром Плесецк подвергся попытке атаки с использованием дронов в момент вывода на орбиту спутников связи.