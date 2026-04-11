ВСУ дронами пытались атаковать космодром Плесецк, заявил Баканов

Космодром Плесецк подвергся попытке атаки с использованием дронов в момент вывода на орбиту спутников связи. Эту информацию озвучил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на докладе у президента РФ Владимира Путина.

«У нас в этот день были попытки прилётов, серьёзные по космодрому», — сказал глава госкорпорации.

Как отметил Баканов, «Роскосмос» совместно с космическими войсками успешно осуществил запуск спутников.