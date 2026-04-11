11 апреля, 16:54

ВСУ дронами пытались атаковать космодром Плесецк, заявил Баканов

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Космодром Плесецк подвергся попытке атаки с использованием дронов в момент вывода на орбиту спутников связи. Эту информацию озвучил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на докладе у президента РФ Владимира Путина.

«У нас в этот день были попытки прилётов, серьёзные по космодрому», — сказал глава госкорпорации.

Как отметил Баканов, «Роскосмос» совместно с космическими войсками успешно осуществил запуск спутников.

Часть подразделений ВСУ под Харьковом доукомплектовываются идейными подростками

Тем временем ВСУ уже трижды нарушили пасхальное перемирие, объявленное Путиным. В частности, два мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал об атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Льгове. Пострадали три человека: годовалый ребёнок, его мать и ещё один мужчина. Новая Каховка в Херсонской области также подверглась атаке беспилотников. Как сообщил глава города Владимир Оганесов, в результате удара пострадал мирный житель.

BannerImage
