Тайга выдаёт тайны по весне: Есть ли ещё шансы найти семью Усольцевых после схода снега

Поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых могут возобновиться весной, когда растает снег, — именно тогда есть шанс обнаружить следы или тела. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал инструктор по подготовке горных спасателей Денис Киселёв.

Официально розыск не прекращают, пока люди числятся без вести пропавшими. Однако активную фазу, когда местность уже многократно прочесали, могут свернуть. Но если появится новая информация — найдут вещь, увидят свидетелей — работу возобновят, пояснил эксперт.

Киселёв назвал историю Усольцевых загадочной, но отверг версию об инсценировке.

«Предположить, что они до сих пор живы, прячутся в шалаше и при этом не оставляют следов, — это фантастика», — сказал инструктор.

По его мнению, возможны два варианта: люди ещё живы, но не могут выйти, либо уже погибли, и тогда речь идёт лишь о поиске тел.

После таяния снега шансы найти улики возрастают. Однако в Красноярском крае снег сойдёт не раньше мая–июня. Киселёв добавил, что грамотное поведение в экстремальной ситуации — оставлять метки или записки. И такие следы вполне могут обнаружить под снегом, даже в районах, которые уже обследовали вдоль и поперёк.