Поиски семьи Усольцевых возобновят в Красноярском крае с приходом тепла

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае планируют возобновить в начале мая. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания Алексей Кулеш. По его словам, в это время начнёт сходить снег, что позволит более эффективно обследовать местность.

«Буквально на днях связывался с представителями волонтёрских организаций. В начале мая планируется выезд на поиски: как раз в это время начнёт сходить снег, и будет возможность с помощью дронов и визуального обследования ещё раз осмотреть район пропажи семьи», — цитирует депутата aif.ru.

Кулеш добавил, что также намерен присоединиться к поисковой операции, если позволит рабочий график.