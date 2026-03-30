30 марта, 16:07

Поиски семьи Усольцевых возобновят в Красноярском крае с приходом тепла

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае планируют возобновить в начале мая. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания Алексей Кулеш. По его словам, в это время начнёт сходить снег, что позволит более эффективно обследовать местность.

«Буквально на днях связывался с представителями волонтёрских организаций. В начале мая планируется выезд на поиски: как раз в это время начнёт сходить снег, и будет возможность с помощью дронов и визуального обследования ещё раз осмотреть район пропажи семьи», — цитирует депутата aif.ru.

Кулеш добавил, что также намерен присоединиться к поисковой операции, если позволит рабочий график.

Красноярский гид рассказал, кто может найти пропавшую семью Усольцевых

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года в окрестностях посёлка Кутурчин под Красноярском. Следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи. Однако не исключено, что семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. К слову, бизнесмен должен был отчитаться по расходованию госгрантов. Также стало известно, что он сотрудничал с США.

BannerImage
Полина Никифорова
