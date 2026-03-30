Поиски семьи Усольцевых возобновят в Красноярском крае с приходом тепла
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае планируют возобновить в начале мая. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания Алексей Кулеш. По его словам, в это время начнёт сходить снег, что позволит более эффективно обследовать местность.
«Буквально на днях связывался с представителями волонтёрских организаций. В начале мая планируется выезд на поиски: как раз в это время начнёт сходить снег, и будет возможность с помощью дронов и визуального обследования ещё раз осмотреть район пропажи семьи», — цитирует депутата aif.ru.
Кулеш добавил, что также намерен присоединиться к поисковой операции, если позволит рабочий график.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года в окрестностях посёлка Кутурчин под Красноярском. Следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи. Однако не исключено, что семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. К слову, бизнесмен должен был отчитаться по расходованию госгрантов. Также стало известно, что он сотрудничал с США.
