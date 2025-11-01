Пропавший в тайге под Красноярском бизнесмен Усольцев сотрудничал с США

Глава пропавшей в Красноярском крае семьи Сергей Усольцев имел многолетнюю историю административных правонарушений и ранее участвовал в реализации американских программ, выяснила газета «Известия». По данным издания, в 2024 году против бизнесмена было возбуждено административное дело о финансовых нарушениях, а в 2020 и 2021 годах он привлекался к ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации юридических лиц и предоставление недостоверных сведений об адресе своей компании.

Усольцев, являющийся учредителем ООО «Международный Центр Развития — Железногорск», в конце 1990-х годов участвовал в программе департамента энергетики США «Инициатива атомных городов». Публичная позиция бизнесмена также включала критику государственной экономической политики. В интервью 2015 года он утверждал, что высокие кредитные ставки, законодательные барьеры и монопольные тарифы на энергоресурсы препятствуют развитию предпринимательства в России.

«Начать производственный бизнес стоит от миллиона долларов. А не проще с этими деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером?» — заявлял в 2015 году Усольцев.