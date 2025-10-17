«Несостоятельная история»: Волонтёр подверг критике версию с побегом семьи Усольцевых

Домыслы о побеге пропавшей семьи Усольцевых в тайге Красноярского края за границу не соответствуют действительности. Об этом аif.ru сообщил волонтёр Алексей Кулеш.

«Историю с побегом считаю несостоятельной, потому что я знаю уровень секретов, которыми каждый житель города обладает (…) И Сергей, в том числе, работавший аж целых 20 лет назад на горно-химическом комбинате, никакими особыми секретами не обладает», — сказал он.

Волонтёр выразил сомнение, что бизнесмен Сергей Усольцев мог тайно покинуть страну из-за доступа к каким-либо служебным секретам, назвав их «никому даром не нужными». Кроме того, противоречит версии о побеге рассказ пасынка Усольцева Даниила Баталова: перед походом родные оставили коту корм только на два дня, а загранпаспорта были найдены дома, что не соответствует действиям людей, уезжающих навсегда.

Ранее сообщалось, что пропавшая в тайге семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение, чтобы якобы тайно покинуть Россию. По рассказам знакомых, глава семейства Сергей заявлял о планах перебраться в Таиланд и заняться дауншифтингом.