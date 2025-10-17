Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 12:56

«Несостоятельная история»: Волонтёр подверг критике версию с побегом семьи Усольцевых

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Домыслы о побеге пропавшей семьи Усольцевых в тайге Красноярского края за границу не соответствуют действительности. Об этом аif.ru сообщил волонтёр Алексей Кулеш.

«Историю с побегом считаю несостоятельной, потому что я знаю уровень секретов, которыми каждый житель города обладает (…) И Сергей, в том числе, работавший аж целых 20 лет назад на горно-химическом комбинате, никакими особыми секретами не обладает», — сказал он.

Волонтёр выразил сомнение, что бизнесмен Сергей Усольцев мог тайно покинуть страну из-за доступа к каким-либо служебным секретам, назвав их «никому даром не нужными». Кроме того, противоречит версии о побеге рассказ пасынка Усольцева Даниила Баталова: перед походом родные оставили коту корм только на два дня, а загранпаспорта были найдены дома, что не соответствует действиям людей, уезжающих навсегда.

Физиогномисту показалось странным последнее видео Усольцевой. Вот, что он узнал
Физиогномисту показалось странным последнее видео Усольцевой. Вот, что он узнал

Ранее сообщалось, что пропавшая в тайге семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение, чтобы якобы тайно покинуть Россию. По рассказам знакомых, глава семейства Сергей заявлял о планах перебраться в Таиланд и заняться дауншифтингом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar