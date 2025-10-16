Физиогномисту показалось странным последнее видео Усольцевой. Вот, что он узнал
Пропавшая с семьёй в Тайге Ирина Усольцева. Обложка © VK / Ирина Усольцева
Активные поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае завершены. Но эксперты продолжают анализировать последние публикации Ирины. Так, физиогномист Олег Воеводин в разговоре с аif.ru отметил, что на видео женщина выглядела уставшей и эмоционально истощённой.
«В последнее время заметна рассеянность внимания: берётся за многое сразу, включает режим многозадачности, но не всегда доводит начатое до конца. Живёт эмоциями, умеет радоваться по-настоящему — ярко, от души. На последнем видео видно, что она держит усталость в себе», — сказал он.
По словам эксперта, обычно Усольцева производила впечатление собранного и целеустремлённого человека, который старается делать всё идеально и продумывает шаги заранее. Она умела контролировать эмоции и сохранять самообладание даже в сложных ситуациях. Воеводин добавил, что, судя по публикациям, женщина могла быть прямолинейной и иногда говорить резкие вещи, не задумываясь о последствиях.
Ранее в центре внимания оказалось видео, снятое Ириной Усольцевой незадолго до похода, которое проанализировали эксперты. На кадрах от 27 сентября женщина находилась в приподнятом настроении, с аккуратным макияжем рассказывала о предстоящем путешествии и несколько раз упоминала, что изначально поход планировался только с мужем, но их 5-летняя дочь тоже захотела идти. Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» уже покинули тайгу, где они работали последние две недели.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.