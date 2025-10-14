Чуда не будет?! Волонтёры покинули место поиска семьи Усольцевых в тайге
Обложка © Telegram / ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края
Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» покинули тайгу в Красноярском крае, где уже две недели ищут семью Усольцевых с маленьким ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого отряда.
«Сейчас добровольцев отряда в Кутурчине нет... На месте могут работать только профессионалы и сотрудники служб», — отметили в организации.
Дальнейшие поисковые мероприятия будут осуществляться высококвалифицированными специалистами, способными проводить работы без постоянного наземного контроля.
Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае около двух недель назад. Семья отправилась к скале Буратинка пешком. Следствие прорабатывает три версии их исчезновения. На сегодняшний день поисковый отряд, состоящий из профессиональных спасателей, полиции и волонтёров, уже обследовал более 35 км² прилегающей местности. Сейчас следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: возможное столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи.
