Чуда не будет?! Волонтёры покинули место поиска семьи Усольцевых в тайге

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» покинули тайгу в Красноярском крае, где уже две недели ищут семью Усольцевых с маленьким ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого отряда.

«Сейчас добровольцев отряда в Кутурчине нет... На месте могут работать только профессионалы и сотрудники служб», — отметили в организации.

Дальнейшие поисковые мероприятия будут осуществляться высококвалифицированными специалистами, способными проводить работы без постоянного наземного контроля.