Пропавшую в тайге семью Усольцевых могло спасти укрытие с запасом продуктов

Шансы на выживание пропавшей в Красноярской области семьи Усольцевых крайне малы, заявил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в интервью «Абзацу». По его словам, учитывая низкие температуры, снег, экипировку туристов и длительность поисков, вероятность, что семья жива, оценивается примерно в 10%.

Заслуженный спасатель отметил, что единственный вариант спасения — если Усольцевы нашли укрытие или зимовье с запасом продуктов в месте, где их пока не искали.