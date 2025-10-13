Пропавшую в тайге семью Усольцевых могло спасти укрытие с запасом продуктов
Обложка © Telegram / МЧС Красноярского края
Шансы на выживание пропавшей в Красноярской области семьи Усольцевых крайне малы, заявил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в интервью «Абзацу». По его словам, учитывая низкие температуры, снег, экипировку туристов и длительность поисков, вероятность, что семья жива, оценивается примерно в 10%.
Заслуженный спасатель отметил, что единственный вариант спасения — если Усольцевы нашли укрытие или зимовье с запасом продуктов в месте, где их пока не искали.
Напомним, что со дня исчезновения супругов Усольцевых и их маленькой дочери прошло уже около двух недель. Они отправились в поход у Манской петли в Красноярском крае, но так и не вернулись. Спасатели, полицейские и волонтёры прочесали уже более 35 километров территории, пытаясь найти какие-то зацепки. Вчера активные поиски на земле было решено прекратить. Спасатели также вскрыли роковую ошибку бесследно пропавшей семьи.
