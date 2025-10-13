Депутат-спасатель оценил шансы найти живыми пропавших в тайге Усольцевых

Активные поиски пропавшей семьи под Красноярском завершены. Это значит, что все разумные задачи выполнены. Остаются ещё задачи, которые будут выполняться на протяжении какого-то времени, рассказал в разговоре с Life.ru депутат Госдумы, спасатель Олег Леонов.

«Тела найти шанс, конечно, есть, но, скорее всего, когда сойдёт снег. То есть останки можно найти по весне. Я не ожидаю, что при том уровне снега, который там сейчас есть, то есть там уже приличный снег, что люди найдутся живыми. То есть, скорее всего, просто уже будут там в апреле, в мае возобновлять поиски. И сейчас ещё какие-то задачи выполняются, то есть там точечные задачи люди выполняют. А по весне, скорее всего, там как-то есть возможность найти останки», — сказал эксперт.

Он отметил, что, хотя некоторые участки и малоперспективны, они не обследованы и для данной погоды есть выполнимые задачи. Поиск продолжается в автономном режиме, поскольку даже минимальные шансы исключать нельзя.

«На моей практике ни разу не было, чтобы на потерявшихся живых вдруг нападали хищники, медведи, и всё заканчивалось трагически именно из-за нападения хищника. Я таких случаев не помню. Чтобы хищники нападали на кого-то — да, но не на потерявшихся, чтобы люди, семья, трое человек потерялись и на троих сразу напал медведь, я считаю, это прям маловероятный сценарий», — добавил собеседник Life.ru.

Леонов высказал предположение, что Усольцевы заблудились. Погода могла резко испортиться — и у них пропали ориентиры. Поскольку тайга большая, туристы, вероятно, оказались на незнакомой территории, заключил спасатель.