Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 11:39

Поисковик рассказал, когда вырастут шансы найти пропавших в тайге Усольцевых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Tkachuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Tkachuk

Шансы найти пропавшую две недели назад в тайге в Красноярском крае семью Усольцевых заметно увеличатся только после таяния снега. Об этом сообщил Григорий Сергеев, глава добровольческого отряда «ЛизаАлерт».

По его словам, волонтёры уже прошли пешком свыше 4 600 км по местности, но все обследования приходилось вести в сугробах. В таких условиях легко упустить следы или предметы — поэтому, считает Сергеев, по-настоящему эффективной работа станет лишь весной.

«Я надеюсь, что мы будем находить достаточное количество специалистов для проверки, для выезда на автономные задачи, но объективно, я полагаю, что настоящая эффективная работа возможна только после того, как сойдёт снежный покров», — заявил Сергеев в беседе с ТАСС.

Остаётся проверить каменную осыпь: участок более 2,5 км в одну сторону и 1,5 км в другую. При нынешней погоде скорость группы едва достигает 300 метров в час.

«Болотистая западня»: К поискам семьи Усольцевых под Красноярском подключились экстрасенсы
«Болотистая западня»: К поискам семьи Усольцевых под Красноярском подключились экстрасенсы

Напомним, что со дня исчезновения супругов Усольцевых и их маленькой дочери прошло уже около двух недель. Они отправились в поход у Манской петли в Красноярском крае, но так и не вернулись. Спасатели, полицейские и волонтёры прочесали уже более 35 километров территории, пытаясь найти какие-то зацепки. Вчера активные поиски на земле было решено прекратить.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar