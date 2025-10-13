Поисковик рассказал, когда вырастут шансы найти пропавших в тайге Усольцевых
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Tkachuk
Шансы найти пропавшую две недели назад в тайге в Красноярском крае семью Усольцевых заметно увеличатся только после таяния снега. Об этом сообщил Григорий Сергеев, глава добровольческого отряда «ЛизаАлерт».
По его словам, волонтёры уже прошли пешком свыше 4 600 км по местности, но все обследования приходилось вести в сугробах. В таких условиях легко упустить следы или предметы — поэтому, считает Сергеев, по-настоящему эффективной работа станет лишь весной.
«Я надеюсь, что мы будем находить достаточное количество специалистов для проверки, для выезда на автономные задачи, но объективно, я полагаю, что настоящая эффективная работа возможна только после того, как сойдёт снежный покров», — заявил Сергеев в беседе с ТАСС.
Остаётся проверить каменную осыпь: участок более 2,5 км в одну сторону и 1,5 км в другую. При нынешней погоде скорость группы едва достигает 300 метров в час.
Напомним, что со дня исчезновения супругов Усольцевых и их маленькой дочери прошло уже около двух недель. Они отправились в поход у Манской петли в Красноярском крае, но так и не вернулись. Спасатели, полицейские и волонтёры прочесали уже более 35 километров территории, пытаясь найти какие-то зацепки. Вчера активные поиски на земле было решено прекратить.
