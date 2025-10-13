Поисковик рассказал, когда вырастут шансы найти пропавших в тайге Усольцевых

Шансы найти пропавшую две недели назад в тайге в Красноярском крае семью Усольцевых заметно увеличатся только после таяния снега. Об этом сообщил Григорий Сергеев, глава добровольческого отряда «ЛизаАлерт».

По его словам, волонтёры уже прошли пешком свыше 4 600 км по местности, но все обследования приходилось вести в сугробах. В таких условиях легко упустить следы или предметы — поэтому, считает Сергеев, по-настоящему эффективной работа станет лишь весной.

«Я надеюсь, что мы будем находить достаточное количество специалистов для проверки, для выезда на автономные задачи, но объективно, я полагаю, что настоящая эффективная работа возможна только после того, как сойдёт снежный покров», — заявил Сергеев в беседе с ТАСС.

Остаётся проверить каменную осыпь: участок более 2,5 км в одну сторону и 1,5 км в другую. При нынешней погоде скорость группы едва достигает 300 метров в час.