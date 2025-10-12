Вскрылась роковая ошибка бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, ушла в тайгу самостоятельно, проигнорировав решение инструктора об отмене похода. Такое заявление сделал спасатель и инструктор Максим Штыб.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, что профессиональные гиды всегда имеют веские основания для изменения планов, поскольку хорошо знают местность и погодные условия. А пропавшие не проинформировали точно никого о своём маршруте, что значительно осложнило поисковую операцию.

Штыб рекомендовал всем туристам брать с собой спасательное покрывало, средства для разведения огня и тёплую одежду даже в хорошую погоду. Он подчеркнул, что чрезвычайные ситуации обычно возникают из-за совокупности нескольких неблагоприятных факторов.