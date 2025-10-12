Вскрылась роковая ошибка бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Спасатель Штыб: Семья Усольцевых ушла в тайгу после отмены похода гидом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / river34
Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, ушла в тайгу самостоятельно, проигнорировав решение инструктора об отмене похода. Такое заявление сделал спасатель и инструктор Максим Штыб.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что профессиональные гиды всегда имеют веские основания для изменения планов, поскольку хорошо знают местность и погодные условия. А пропавшие не проинформировали точно никого о своём маршруте, что значительно осложнило поисковую операцию.
Штыб рекомендовал всем туристам брать с собой спасательное покрывало, средства для разведения огня и тёплую одежду даже в хорошую погоду. Он подчеркнул, что чрезвычайные ситуации обычно возникают из-за совокупности нескольких неблагоприятных факторов.
Напомним, две недели ничего не известно о судьбе супругов Усольцевых, которые вместе с маленькой дочерью ушли в поход по тайге у Манской петли в Красноярском крае. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочка отправились в пешее путешествие, оставив свой автомобиль. Спасатели, полицейские и волонтёры обследовали свыше 35 квадратных километров территории, но без результата. Сегодня официальная часть поисковой операции была свёрнута.
