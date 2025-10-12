Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 14:51

Вскрылась роковая ошибка бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатель Штыб: Семья Усольцевых ушла в тайгу после отмены похода гидом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / river34

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / river34

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, ушла в тайгу самостоятельно, проигнорировав решение инструктора об отмене похода. Такое заявление сделал спасатель и инструктор Максим Штыб.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, что профессиональные гиды всегда имеют веские основания для изменения планов, поскольку хорошо знают местность и погодные условия. А пропавшие не проинформировали точно никого о своём маршруте, что значительно осложнило поисковую операцию.

Штыб рекомендовал всем туристам брать с собой спасательное покрывало, средства для разведения огня и тёплую одежду даже в хорошую погоду. Он подчеркнул, что чрезвычайные ситуации обычно возникают из-за совокупности нескольких неблагоприятных факторов.

Красноярские спасатели проверили труднодоступную пещеру в поисках семьи Усольцевых
Красноярские спасатели проверили труднодоступную пещеру в поисках семьи Усольцевых

Напомним, две недели ничего не известно о судьбе супругов Усольцевых, которые вместе с маленькой дочерью ушли в поход по тайге у Манской петли в Красноярском крае. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочка отправились в пешее путешествие, оставив свой автомобиль. Спасатели, полицейские и волонтёры обследовали свыше 35 квадратных километров территории, но без результата. Сегодня официальная часть поисковой операции была свёрнута.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar