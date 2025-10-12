Красноярские спасатели проверили труднодоступную пещеру в поисках семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели проверили труднодоступную пещеру в ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода. Об этом проинформировало краевое учреждение «Спасатель».

Семья с маленькой дочерью исчезла несколько дней назад, и их мобильные телефоны в последний раз зафиксировали сигнал в районе скального массива. Специалисты обследовали сложные участки местности, включая пятнадцатиметровую пещеру и каменистые россыпи за горой Мальвинка, но эти действия не привели к обнаружению пропавших.