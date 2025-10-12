Красноярские спасатели проверили труднодоступную пещеру в поисках семьи Усольцевых
Обложка © VK / КГКУ «Спасатель»
В Красноярском крае спасатели проверили труднодоступную пещеру в ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода. Об этом проинформировало краевое учреждение «Спасатель».
Семья с маленькой дочерью исчезла несколько дней назад, и их мобильные телефоны в последний раз зафиксировали сигнал в районе скального массива. Специалисты обследовали сложные участки местности, включая пятнадцатиметровую пещеру и каменистые россыпи за горой Мальвинка, но эти действия не привели к обнаружению пропавших.
Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае около двух недель назад. Известно, что они оставили свою машину и отправились пешком к скале Буратинка. Следователи работают с тремя версиями случившегося: на семью могли напасть дикие животные, путешественники могли сбиться с тропы в густом тумане, или же отец, который отвечал за маршрут, резко почувствовал себя плохо. К настоящему моменту спасатели, правоохранители и волонтёры обыскали уже более 35 квадратных километров территории.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.