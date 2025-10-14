Суровое испытание: Что такое «место силы», где две недели ищут пропавшую семью Усольцевых

Решение Ирины Усольцевой изменить планы, отказавшись от ретрита в пользу семейного похода на Манскую петлю, который закончился трагически, могло быть вызвано не внезапным «озарением», а простым желанием привлечь внимание и доказать себе что-то. Такое мнение выразил мастер цигун Алексей Серебряков.

Действия Усольцевой специалист объясняет скорее эмоциональным порывом, чем осмысленным духовным поиском. Мастер цигун акцентирует внимание на вероятных психологических подоплёках такого поведения.

«Когда человек не находит себя в социальной жизни, возникает желание обрести значимость через подобные практики. Со стороны это больше похоже на удовлетворение личных амбиций, а не занятие энергетическими практиками», — пояснил специалист в беседе с URA.ru.

«Места силы» — это особые природные или созданные человеком объекты, которые, по эзотерическим представлениям, обладают высокой концентрацией энергии и способностью оказывать влияние на состояние человека. К ним, по словам Серебрякова, относятся:

Объекты природы (вершины гор, пещеры, старинные деревья, родники)

Религиозные постройки (храмы, монастыри, мегалитические сооружения)

Геопатогенные зоны (тектонические разломы, кратеры от падений метеоритов)

Разъясняя феномен священных мест, эксперт проводит разграничение между обычным туризмом и серьёзными духовными практиками. По его словам, место силы — это не просто красивый пейзаж, а суровое испытание.

«Здесь нужны основательная подготовка, сила воли, дисциплина и чёткое понимание цели. Нельзя относиться к этому как к развлечению или модному увлечению. Мы же не пытаемся залезть на высоковольтный столб с предупреждающей табличкой. Так и здесь — необходимо понимать степень опасности и свои реальные возможности», — объяснил мастер цигун.

Особое внимание эксперт обращает на экипировку. В подобных походах важен оптимальный рюкзак — лёгкий, но содержащий всё необходимое для выживания. Особую обеспокоенность у специалиста вызывает тот факт, что с семьёй был ребёнок пяти лет. По его словам, детей нельзя брать с собой в подобные походы без специальной подготовки. Несовершеннолетний не может идти в том же темпе, что и взрослые, так как он более подвержен влиянию стресса и непогоды.