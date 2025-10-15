Сектор Газа
15 октября, 08:15

Эксперт по лжи разобрал последнее видео Усольцевой, снятое перед исчезновением семьи

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Пока в Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, многие люди пытаются найти зацепки, проливающие свет на их исчезновение. В центр внимания снова попало видео, снятое Ириной Усольцевой незадолго до рокового похода. Его оценил эксперт по жестам Илья Анищенко.

Профайлер проанализировал кадры от 27 сентября, где Ирина в приподнятом настроении, с хорошим макияжем рассказывает о предстоящем путешествии. Несколько раз она повторяет, что изначально поход планировался только с мужем, но 5-летняя дочь тоже захотела идти. Многих зрителей это насторожило. Также они заметили, что ролик будто отрепетирован: женщина говорит без запинок, чётко обозначает маршрут, упоминает места остановок. Из чего пользователи Сети делают вывод, что семья могла планировать побег, а детали похода раскрываются, чтобы сбить спасателей со следа. Но Анищенко не вполне согласен с выводами обывателей.

«Во второй части она говорит, что любит путешествовать и у неё запланирована поездка в Ташкент в конце октября. Подозрительно, если хотели сбежать, то зачем планировать эту поездку? 100% правда — это разговор с дочерью. Рассказывает, как было, как ребенок был в замешательстве, детали диалога отражаются эмоциями. С другой стороны, странно давать ребёнку выбор, если у вас планы сбежать», — говорит эксперт в беседе с Woman.ru

Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае около двух недель назад. Семья отправилась к скале Буратинка пешком. Их искади профессиональные спасатели, полиция и волонтёры, они обследовали десятки квадратных километров, но на следы семьи так и не вышли. Удалось разве что поймать сигнал с телефона главы семейства. К настоящему моменту поиски Усольцевых разрешили вести высококвалифицированным спасателям, они будут работать точечно, по конкретным задачам.

