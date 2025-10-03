Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 09:00

«Места силы»: Пропавшая с семьёй в тайге Усольцева очень ждала роковую поездку

Пропавшая в тайге Усольцева делилась в соцсетях эмоциями перед роковой поездкой

Пропавшая с семьёй в Тайге Ирина Усольцева. Обложка © VK / Ирина Усольцева

Пропавшая с семьёй в Тайге Ирина Усольцева. Обложка © VK / Ирина Усольцева

За три дня до исчезновения в пермской тайге Ирина Усольцева публиковала в соцсетях восторженные посты о предстоящем семейном походе. Изначально пара планировала отвезти 5-летнюю дочь к бабушке, однако затем супруги передумали, сообщает телеграм-канал Kras Mash.

Пропавшая Ирина Усольцева о предстоящей поездке. Видео © Telegram / Kras Mash

«Очень красивый лес, места силы. Очень круто, я прямо предвкушаю», — заявила Усольцева.

Сейчас в поисках семьи задействовано около 200 человек: спасатели МЧС, полиция и добровольцы. Местные предприниматели организовали доставку горячего питания волонтёрам. Операцию осложняют снегопад, температура доходящая до -5 по Цельсию и непроходимые буреломы.

В Красноярском крае нашли личные вещи пропавшей в походе семьи Усольцевых
В Красноярском крае нашли личные вещи пропавшей в походе семьи Усольцевых

Ранее Life.ru писал, что семья Усольцевых ушла в поход к горе Буратинка и перестала выходить на связь. Сын женщины забил тревогу и обратился в полицию, после чего начались масштабные поиски туристов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar