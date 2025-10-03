«Места силы»: Пропавшая с семьёй в тайге Усольцева очень ждала роковую поездку
Пропавшая в тайге Усольцева делилась в соцсетях эмоциями перед роковой поездкой
Пропавшая с семьёй в Тайге Ирина Усольцева. Обложка © VK / Ирина Усольцева
За три дня до исчезновения в пермской тайге Ирина Усольцева публиковала в соцсетях восторженные посты о предстоящем семейном походе. Изначально пара планировала отвезти 5-летнюю дочь к бабушке, однако затем супруги передумали, сообщает телеграм-канал Kras Mash.
Пропавшая Ирина Усольцева о предстоящей поездке. Видео © Telegram / Kras Mash
«Очень красивый лес, места силы. Очень круто, я прямо предвкушаю», — заявила Усольцева.
Сейчас в поисках семьи задействовано около 200 человек: спасатели МЧС, полиция и добровольцы. Местные предприниматели организовали доставку горячего питания волонтёрам. Операцию осложняют снегопад, температура доходящая до -5 по Цельсию и непроходимые буреломы.
Ранее Life.ru писал, что семья Усольцевых ушла в поход к горе Буратинка и перестала выходить на связь. Сын женщины забил тревогу и обратился в полицию, после чего начались масштабные поиски туристов.
