Показания сына Усольцевой по делу об исчезновении семьи полны противоречий

Месяц поисков семьи Усольцевых в красноярской тайге не дал результатов. Особую загадочность делу придают противоречия в показаниях сына пропавшей Ирины Усольцевой — Даниила Баталова, пишет «Царьград».

Мужчина продолжает утверждать, что пропавший Сергей — опытный таёжник, хорошо знающий эти места. Однако это противоречит официальной версии, которую озвучил депутат Госдумы и волонтёр Олег Леонов.

Общественность насторожила странная оперативность молодого человека. Возникло предположение, что он намеренно дал семье Усольцевых время скрыться, поскольку начал поиски матери, отчима и сестры только спустя двое суток. Кроме того, опытных поисковиков смутило полное отсутствие следов на месте предполагаемого исчезновения. По их мнению, лес не может скрыть все улики — люди всегда что-то оставляют после себя.

Последний сигнал телефона Сергея Усольцева был зафиксирован не в тайге и не на маршруте, а в противоположной стороне — у трассы. Баталов предположил, что собака могла сорваться с поводка, и семья, бросившись за ней, заблудилась. Однако эта версия не объясняет, почему не было найдено никаких следов ни людей, ни питомца.

Ситуацию усугубило расследование блогера Александра Андрюшенкова, установившее, что Сергей Усольцев проявлял активность в сети 3 октября, уже будучи в статусе пропавшего. Даниил Баталов сначала объяснил это автоматическим обновлением статуса, однако впоследствии изменил версию, утверждая, что страница отчима оказалась онлайн потому, что он сам же на неё и «звонил через мессенджеры». Однако блогер установил, что это невозможно из-за настроек приватности страницы Усольцева: звонки были разрешены только одному человеку — знакомому Эдуарду Загудаеву. При этом сам Загудаев категорически отрицает версию о побеге семьи.

«Иногда исчезнуть — единственный способ начать жить», — заявил Даниил в одном из интервью.