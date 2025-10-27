Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 22:17

Волонтёр оценил сообщения о найденном рюкзаке пропавшей семьи Усольцевых

Супруги Усольцевы, пропавшие в тайге вместе с дочерью. Обложка © VK / Ирина Усольцева

Супруги Усольцевы, пропавшие в тайге вместе с дочерью. Обложка © VK / Ирина Усольцева

Волонтёр-поисковик Алексей Кулеш опроверг распространившуюся в тематических сообществах информацию о якобы найденных в районе Кутурчинского Белогорья рюкзаке и куртке пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщает AиФ.

Профессиональный альпинист, участвующий в поисках, заявил, что никаких вещей Усольцевых пока не обнаружено. Все сообщения об этом, по его словам, фейки и кликбейты.

Дочь Усольцевых пришла в ярость от версии об их побеге в США. Но искать семью она не пошла
Дочь Усольцевых пришла в ярость от версии об их побеге в США. Но искать семью она не пошла

Супруги Усольцевы ушли в красноярскую тайгу в конце сентября вместе с пятилетней дочерью. Следствие проверяет несколько версий исчезновения семьи. По мнению участвовавшего в поисках блогера, расположение района недалеко от монгольской границы давало семье теоретический шанс за двое суток пересечь её и начать новую жизнь, например, в США, по поддельным документам. Их автомобиль так и остался стоять на месте последней стоянки. Ранее спасатель заявил, что Усольцевы могут быть живы, но не хотят, чтобы их нашли. Эксперт привёл исторический пример, который поддерживает его теорию. Он напомнил о старообрядцах — верующих, которые в прошлом массово уезжали в сибирскую глубинку.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar