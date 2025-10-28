Пропавшей семье Усольцевых могут грозить статьи за ложный донос и мошенничество

В случае инсценировки исчезновения семье Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, возможно предъявление обвинений по уголовным статьям за ложный донос и мошенничество. Квалификация правонарушения и мера наказания будут определяться исходя из конкретных действий, которые могли быть ими совершены, предупредил юрист Илья Русяев.

«Если кто-то из членов семьи Усольцевых сознательно сообщил ложные сведения о преступлении, например инсценировал нападение или смерть, это подпадает под статью 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы, если при обмане создавались искусственные доказательства», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.

Русяев дополнил, что если в результате исчезновения Усольцевых были неправомерно получены страховые выплаты, пособия или иные денежные средства, то действия семьи могут быть расценены как мошенничество, в частности, по статьям 159.2 или 159.5 УК РФ, предусматривающим, в том числе, и тюремное заключение.

По словам юриста, членам семьи Усольцевых также может быть инкриминирована статья 322 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное пересечение границы государства вне официальных пунктов пропуска или при отсутствии необходимых документов.

Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября, отправившись в поход в Красноярском крае. Волонтёры говорили, что в тех местах они находили кости и следы хищных животных. При этом спасатель ранее заявил, что члены семейства живы, но не хотят, чтобы их нашли.