Пропавший под Красноярском Усольцев должен был отчитаться по расходованию госгрантов
Обложка © VK / Ирина Усольцева
В Красноярском крае в конце сентября исчез Сергей Усольцев с супругой и их пятилетней дочерью. До пропажи предприниматель руководил компанией, занимающейся производством лакокрасочной продукции.
Как сообщает RT, 14 октября Усольцев должен был предоставить отчёт о целевом использовании государственных субсидий, но неожиданно перестал выходить на связь. На банковских счетах пропавшего бизнесмена и его предприятия обнаружены крупные денежные активы.
Исчезновение семьи вызвало широкий общественный резонанс. Волонтёры, спасатели и местные жители прочесывали десятки километров труднодоступной местности, однако следов туристов так и не нашли. Следователи не исключают, что семья могла попасть под сход камней или потеряться в сложных погодных условиях. Волонтёры говорили, что в тех местах они находили кости и следы хищных животных. Но один из спасателей ранее заявил, что члены семейства живы, но не хотят, чтобы их нашли. В частности, оказалось, что пропавшей семье Усольцевых могут грозить статьи за ложный донос и мошенничество.
