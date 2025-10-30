Пропавший под Красноярском Усольцев должен был отчитаться по расходованию госгрантов

В Красноярском крае в конце сентября исчез Сергей Усольцев с супругой и их пятилетней дочерью. До пропажи предприниматель руководил компанией, занимающейся производством лакокрасочной продукции.

Как сообщает RT, 14 октября Усольцев должен был предоставить отчёт о целевом использовании государственных субсидий, но неожиданно перестал выходить на связь. На банковских счетах пропавшего бизнесмена и его предприятия обнаружены крупные денежные активы.