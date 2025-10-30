Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 09:04

Пропавший под Красноярском Усольцев должен был отчитаться по расходованию госгрантов

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

В Красноярском крае в конце сентября исчез Сергей Усольцев с супругой и их пятилетней дочерью. До пропажи предприниматель руководил компанией, занимающейся производством лакокрасочной продукции.

Как сообщает RT, 14 октября Усольцев должен был предоставить отчёт о целевом использовании государственных субсидий, но неожиданно перестал выходить на связь. На банковских счетах пропавшего бизнесмена и его предприятия обнаружены крупные денежные активы.

«Чтобы уйти, надо вернуться…‎» Прощальная записка Усольцевых надела шуму, СК сделал заявление
«Чтобы уйти, надо вернуться…‎» Прощальная записка Усольцевых надела шуму, СК сделал заявление

Исчезновение семьи вызвало широкий общественный резонанс. Волонтёры, спасатели и местные жители прочесывали десятки километров труднодоступной местности, однако следов туристов так и не нашли. Следователи не исключают, что семья могла попасть под сход камней или потеряться в сложных погодных условиях. Волонтёры говорили, что в тех местах они находили кости и следы хищных животных. Но один из спасателей ранее заявил, что члены семейства живы, но не хотят, чтобы их нашли. В частности, оказалось, что пропавшей семье Усольцевых могут грозить статьи за ложный донос и мошенничество.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar