«Чтобы уйти, надо вернуться…‎» Прощальная записка Усольцевых надела шуму, СК сделал заявление

«Прощальная записка» семьи Усольцевых оказалась фейком: СК сделал заявление
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Информация о якобы найденной «философской записке» и активности в соцсетях главы семьи Усольцевых, пропавшей в районе Минской петли Красноярского края, не подтверждается следствием. В доме исчезнувшей семьи из Партизанского района не обнаружено никаких записок или подозрительных предметов, сообщила официальный представитель СК по региону Юлия Арбузова.
Она была вынуждена прокомментировать распространившиеся в соцсетях сообщения о фразе «Чтобы уйти, надо вернуться…» в блокноте Ирины Усольцевой, а также о том, что аккаунт Сергея Усольцева якобы был онлайн спустя шесть дней после исчезновения.
«Записок в доме не найдено. Активность в сети, скорее всего, связана с тем, что устройство просто включали после исчезновения», — пояснила Арбузова.
По её словам, предположения о том, что Сергей самостоятельно выходил на связь, не подтверждены.
Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в тайгу в Красноярском крае в конце сентября и с тех пор не выходят на связь. Их автомобиль обнаружен на месте последней стоянки. Следствие рассматривает разные версии исчезновения — от несчастного случая до осознанного ухода от цивилизации. СК рассматривает несколько версий — от попадания под камнепад до добровольного ухода из цивилизации. Недавно в районе поисков были обнаружены фрагменты костей, происхождение которых устанавливается.
