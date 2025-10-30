Мистика или рок? Стало известно о ещё одной жертве Минской петли, где пропали Усольцевы

Семья Усольцевых — не единственные, кто пропал в районе Минской петли Красноярского края. Шесть лет назад там исчез кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин. Найти его так и не удалось, сообщает SHOT.

Пропавший Владимир Шатыгин. Фото © Telegram / SHOT

28 августа 2019 года 67-летний Шатыгин вместе с четырьмя друзьями поехал за ягодами в лес у посёлка Мина Партизанского района Красноярского края. Компанию местность не пугала — они бывали там много лет. В какой-то момент группа разделилась, и к машине вернулись только четверо: Владимира не было. Самостоятельные поиски результата не дали.

На следующий день к розыску подключились МЧС, кинологи, волонтёры, местные жители и сыновья пропавшего. Через несколько дней рыбаки рассказали, что видели мужчину: по их словам, он вышел из леса с раной и попросил перевязку. Затем посылались отдалённые выстрели, тот произнёс: «Это мои пацаны меня потеряли» и снова ушёл в тайгу. Позже появлялись другие предполагаемые свидетельства, но полугодовые масштабные поиски оказались безуспешными. В охотничьих домиках оставляли для него сухпайки и записки — они так и остались нетронутыми.

Сухпайки для Шатыгина. Фото © Telegram / SHOT

Бесследное исчезновение семьи Усольцевых привлекло большое внимание общественности. Волонтёры, спасатели и местные жители прочесали десятки километров труднопроходимой территории, но обнаружить следы туристов не удалось. По версии следствия, семья могла попасть под камнепад или заблудиться из‑за сложных погодных условий. Есть также версия, что Усольцевы не хотят, чтобы их нашли. А недавно в районе поисков специалисты обнаружили кости. Подозрительно и то, что в показаниях сына Ирины Усольцевой полно противоречий.