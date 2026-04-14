Пропавший в Кузбассе Герой России садился в неизвестное авто в день исчезновения

Жена Героя России Алексея Асылханова, лично награждённого президентом Владимиром Путиным, не верит в версию о потере памяти у мужа. Об этом Валерия рассказала в беседе с РИА «Новости».

По её словам, Алексей перед исчезновением сел в неизвестную машину, но правоохранителям до сих пор не удалось установить государственный номер этого автомобиля.

«Он сел в машину и всё, а марку, номер не удалось узнать», — рассказала она.

Напомним, 23-летний рядовой ушёл из дома в городе Юрга 3 апреля и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» подключились к поискам. Алексей Асылханов — известный участник СВО. Он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и множество живой силы противника. Золотую Звезду Героя он получил в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме.