В загадочном исчезновении Героя России в Кузбассе увидели украинский след

В деле о таинственном исчезновении Героя России Алексея Асылханова появилась версия о причастности украинских диверсантов. Об этом сообщает Аиф со ссылкой на бывшую соседку ветерана.

Знакомая участника специальной военной операции, представленная журналистами как Раиса Михайловна, допустила связь исчезновения бойца с действиями Вооружённых сил Украины. Мужчину наградил звездой «Героя России» президент РФ Владимир Путин.

«У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных», — поделилась женщина.

Она добавила, что ей очень жаль «хорошего парня», и выразила надежду на благополучный исход.

Напомним, пропавший 3 апреля в городе Юрга 23-летний рядовой Алексей Асылханов прославился, проявив воинскую доблесть на СВО. Он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и множество живой силы противника. После ранения он вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме, а в декабре 2024 года получил из рук президента Золотую Звезду Героя. По факту исчезновения военнослужащего возбуждено уголовное дело об убийстве.