«Никогда не обманывал»: Супруга — о Герое Асылханове, который таинственно исчез в Кузбассе

Супруга пропавшего Героя России Алексея Асылханова рассказала ТАСС подробности о его характере и привычках. По словам Валерии, муж никогда не пропадал без предупреждения и не имел пагубных пристрастий.

«Он бы сказал, если бы куда-то собрался. Мы всегда с ним вместе были, он никуда молча не собирался и не уходил. Он мне сказал, что на работу пошёл — и всё. На работе сказали, что его не было даже в тот день», — поделилась женщина.

Она добавила, что большую часть времени они проводили вдвоём — с друзьями Алексей виделся редко. Он никогда её не обманывал и не имел вредных привычек.

Напомним, 23-летний рядовой ушёл из дома в городе Юрга 3 апреля и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» подключились к поискам.

Алексей Асылханов — известный участник СВО. Он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и множество живой силы противника. Золотую Звезду Героя он получил в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме.