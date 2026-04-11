Сводка СВО 11 апреля: ВС РФ освободили Миропольское и Диброву, ВСУ теряют позиции под Славянском, назван срок переговоров Москвы и Киева Армия России создаёт буферную зону в Сумской области, штурмовики ворвались в Рай-Александровку, Киев требует с Европы и США ввести войска — дайджест Life.ru. 10 апреля, 21:05 Армия России заняла приграничное село Миропольское. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область 11 апреля: освобождено Миропольское

На стыке Белгородской и Курской областей освобождено сумское село Миропольское. Выбить противника из населённого пункта удалось бойцам 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север». Военный корреспондент Александр Коц считает, что на Сумщине сформирован новый плацдарм.

— Его можно расширить за счёт ближайших сёл Проходы и Марьино. В перспективе отсюда можно наступать на Великий Прикол и Малую Рыбицу. Последняя расположена на трассе Т1901, которая, по сути, является рокадной дорогой, идущей вдоль границы. Контроль над ней сильно осложнит противнику логистику, — пишет Коц.

В группировке «Север» отмечают, что к Миропольскому украинское командование бросало резервы из Великого Прикола. Наступление подразделений ВСУ не имело успеха.

За сутки ВС РФ в Сумской области и курском приграничье уничтожили свыше 130 украинских военнослужащих, а также вездеход BV-206 «Лось», САУ «Гвоздика», «Богдан» и Paladin, миномёты, станции РЭБ «Дамба» и «Анклав», израильскую РЛС Rada, колёсную технику и БПЛА.

Подразделения 15-го танкового полка группировки «Север» установили контроль над населённым пунктом Миропольское в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика 11 апреля: бои за Рай-Александровку

Южной группировкой войск освобождено село Диброва. Этот населённый пункт находится рядом с Фёдоровкой Второй, которая, согласно заявлению Министерства обороны, перешла под контроль ВС РФ 19 марта. Отсюда остаётся менее 15 километров до Славянска. Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о том, что на этом же участке фронта противник пытается зайти малыми группами в соседнюю Никифоровку.

Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщил, что Армия России начала бои за Рай-Александровку.

— По оперативным данным, наши штурмовые группы уже находятся внутри Рай-Александровки Славянского направления, — рассказал Ермаков.

Это село имеет важное значение для наступления на Славянск. Оно находится на высоте, что увеличивает радиус работы российских войск.

Карта СВО на 11 апреля 2026 года

Карта СВО на 11 апреля 2026 года. ВС РФ заняли Миропольское в Сумской области и создали новый плацдарм. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта

Мирные переговоры Москвы и Киева: поставлен дедлайн

Американские дипломаты могут выйти из переговоров между Россией и Украиной. Владимир Зеленский считает, что причина для этого — промежуточные выборы в Палату представителей США.

— США с началом лета ещё больше пойдут во внутренние процессы — выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн, ориентировочно август, — сказал Зеленский.

Возможно, что к этому времени сторонам конфликта удастся выйти на подписание мирного договора. Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* уверен, что Москва и Киев в скором времени найдут консенсус.

— Все понимают, что войну нужно заканчивать. В отличие от нас, они тратят свои собственные деньги. Это огромные суммы, уже исчисляемые триллионами. Поэтому они ведут переговоры. Я не думаю, что это затянется надолго, — предположил Буданов*.

Одновременно с заявлениями украинских политиков в США приехал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В западной прессе заявили, что он будет обсуждать украинский вопрос с членами администрации Дональда Трампа, но пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Украина не стоит в повестке.

Гарантии безопасности для Украины: требование Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине. По его мнению, западные армии должны войти на подконтрольную Киеву территорию.

— Если мы говорим о надёжных гарантиях безопасности, то это означает, что нам нужны соответствующие системы ПВО в достаточном количестве. Я не верю, что русские не захотят прийти снова. Но я верю, что если на Украине будет стоять американская военная база или совместная база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше, — заявил Зеленский.

Вероятно, западных войск не будет, так как одно из условий Москвы для достижения мира — отсутствие западного контингента на Украине и внеблоковый статус этого государства.

* Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

Авторы Даниил Черных