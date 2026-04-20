Пропавший Герой России Асылханов не знал водителя машины, которая увезла его
Алексей Асылханов. Обложка © Студенческий медиацентр «Кузбасс»
Пропавший в Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов, вероятно, не был знаком с водителем автомобиля, в который сел перед исчезновением. Об этом сообщила его мать Татьяна Асылханова.
«Кто-то пишет, что он знаком с водителем был. Непонятно вообще, что это мог быть за водитель такой, который с ним знаком. Я сомневаюсь, что знакомый», — сказала женщина ТАСС.
По её словам, её сын был общительным и приветливым человеком, однако это не означает, что он знал каждого, с кем пересекался.
Напомним, ветеран СВО и Герой России Алексей Асылханов, известный своими боевыми достижениями, пропал 3 апреля в городе Юрга. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Супруга 23-летнего ветерана отметила, что он никогда не уходил без предупреждения и не имел вредных привычек. Она не получала требований о выкупе мужа.
