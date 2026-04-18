«Война в голове»: Спасатель назвал возможную причину исчезновения Героя России в Юрге

У Героя России Алексея Асылханова, загадочно пропавшего в городе Юрга Кемеровской области, может быть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Такое мнение выразил спасатель и альпинист Денис Киселёв. Эксперт пояснил, что человек с подобным синдромом способен действовать осмысленно, однако под влиянием пережитых травм его поведение перестаёт подчиняться обычной логике.

«Есть истории, когда люди, уже вернувшиеся из зоны боевых действий, ещё продолжают войну в своей голове», — отметил Киселёв.

По словам собеседника NEWS.ru, в таких ситуациях человек может не хотеть, чтобы его нашли, стремиться снова вернуться на фронт в привычные для психики условия или просто мечтать побыть в одиночестве.

«Такое часто бывает, если наблюдается депрессия», — добавил спасатель.