«Война в голове»: Спасатель назвал возможную причину исчезновения Героя России в Юрге
Алексей Асылханов и президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
У Героя России Алексея Асылханова, загадочно пропавшего в городе Юрга Кемеровской области, может быть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Такое мнение выразил спасатель и альпинист Денис Киселёв. Эксперт пояснил, что человек с подобным синдромом способен действовать осмысленно, однако под влиянием пережитых травм его поведение перестаёт подчиняться обычной логике.
«Есть истории, когда люди, уже вернувшиеся из зоны боевых действий, ещё продолжают войну в своей голове», — отметил Киселёв.
По словам собеседника NEWS.ru, в таких ситуациях человек может не хотеть, чтобы его нашли, стремиться снова вернуться на фронт в привычные для психики условия или просто мечтать побыть в одиночестве.
«Такое часто бывает, если наблюдается депрессия», — добавил спасатель.
Напомним, ветеран СВО, Герой России Алексей Асылханов, прославившийся уничтожением 15 танков, 50 бронемашин и множества бойцов ВСУ, пропал 3 апреля в городе Юрга — по факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве. Супруга 23-летнего ветерана СВО, награждённого Золотой Звездой в декабре 2024 года, рассказала, что Асылханов никогда не исчезал без предупреждения и не имел вредных привычек, а к его поискам уже присоединились волонтёры отряда «ЛизаАлерт».
