Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 17:03

Частный сыщик рассказал, что на самом деле случилось с Героем России Асылхановым

Детектив Аббасов допустил, что пропавший Герой России Асылханов жив

Алексей Асылханов. Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса

Герой России Алексей Асылханов, пропавший 3 апреля в Юрге Кемеровской области, с высокой вероятностью жив. Криминальные версии и причастность украинских спецслужб маловероятны. Такое мнение в беседе с omsk.aif.ru выразил частный детектив Намиг Аббасов.

Сыщик также усомнился во внезапном приступе ПТСР или амнезии у военного. По его словам, жена ветерана, которая «рисует идеальный портрет супруга», и его близкие могут стесняться говорить о реальных проблемах в семье. Детектив предположил, что Алексей мог пропасть из-за чувства вины после срыва или запоя, особенно учитывая его медийную известность.

«Алексей — медийная личность. Представляете его состояние сейчас? Весь город говорит о нём, а он, возможно, сидит у приятеля и боится выйти на свет, потому что не готов признать: «Я сорвался», — порассуждал детектив.

Детектив Аббасов подчеркнул, что искать нужно не диверсантов, а понять, что произошло в голове и дома у Асылханова за час до исчезновения. По его словам, молчание Следственного комитета — даже хорошо, значит, у ведомства есть зацепка, но информация не раскрывается в интересах следствия.

Сказал «на работу» — и исчез: Появились подробности исчезновения Героя России в Юрге

Напомним, 23-летний Герой России Алексей Асылханов пропал 3 апреля в городе Юрга, возбуждено уголовное дело об убийстве. Он известен участием в СВО: уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и множество живой силы, награждён Золотой Звездой Героя в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме. Супруга рассказала, что муж никогда не пропадал без предупреждения и не имел пагубных привычек. К поискам подключились волонтёры «ЛизаАлерт».

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar