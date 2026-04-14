Частный сыщик рассказал, что на самом деле случилось с Героем России Асылхановым

Герой России Алексей Асылханов, пропавший 3 апреля в Юрге Кемеровской области, с высокой вероятностью жив. Криминальные версии и причастность украинских спецслужб маловероятны. Такое мнение в беседе с omsk.aif.ru выразил частный детектив Намиг Аббасов.

Сыщик также усомнился во внезапном приступе ПТСР или амнезии у военного. По его словам, жена ветерана, которая «рисует идеальный портрет супруга», и его близкие могут стесняться говорить о реальных проблемах в семье. Детектив предположил, что Алексей мог пропасть из-за чувства вины после срыва или запоя, особенно учитывая его медийную известность.

«Алексей — медийная личность. Представляете его состояние сейчас? Весь город говорит о нём, а он, возможно, сидит у приятеля и боится выйти на свет, потому что не готов признать: «Я сорвался», — порассуждал детектив.

Детектив Аббасов подчеркнул, что искать нужно не диверсантов, а понять, что произошло в голове и дома у Асылханова за час до исчезновения. По его словам, молчание Следственного комитета — даже хорошо, значит, у ведомства есть зацепка, но информация не раскрывается в интересах следствия.