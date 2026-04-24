После шторма на Волге пропали четверо рыбаков, тело одного из них уже найдено

Четыре рыбака пропали без вести после шторма на Волге. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл рано утром после того, как мужчины отплыли от пристани Светлого Яра в Волгоградской области. По предварительной информации, их лодка затонула из-за сильного шторма. Тело одного из пропавших, 61-летнего Игоря П., найдено у хутора Гранки. Поиски остальных и судна ведутся силами МЧС и полиции.

Тем временем в Кузбассе уже более двух недель продолжаются поиски Героя России Алексея Асылханова. Рядовой получил Золотую звезду в декабре 2024 года, высшую награду ветерану вручил лично президент Владимир Путин. После ранения он вернулся в Кемеровскую область и устроился работать в школу. Семья сохраняет надежду и призывает не верить в слухи. По словам супруги участника СВО, он никогда не пропадал без предупреждения и не имел пагубных привычек.