8-летний ребёнок утонул при выходе на лёд в Хабаровске

Восьмилетний мальчик утонул, провалившись под лёд искусственного водоёма в Хабаровске. Об этом сообщило региональное управление МЧС. Трагедия произошла вечером 17 апреля.

В Хабаровске утонул 8-летний ребёнок.

По информации ведомства, группа детей гуляла в Индустриальном районе города. Мальчик вышел на лёд и провалился. Крики детей услышал мужчина, который пытался спасти ребёнка, но безуспешно. На место прибыли спасатели МЧС России и городской аварийно-спасательной службы. Они организовали поисковые работы.

«Со слов очевидцев в Индустриальном районе вблизи жилого массива и гаражей на краю оврага, покрытого ещё замерзшей водой, гуляли дети. Потом все пошли в обход по берегу, а 8-летний мальчик вышел на лёд и провалился», — говорится в сообщении ведомства.

Поиски осложнялись сложными условиями. Под рыхлым льдом в воде находились кусты и большое количество мусора. Видимость была низкой. Глубина в некоторых местах превышала два метра. Водолазы МЧС России использовали специальное снаряжение и надувной трап. Впоследствии они обнаружили тело ребёнка. Его передали сотрудникам следственных органов. Психологи ведомства оказали помощь родственникам мальчика на месте.

Ранее 61-летний житель Великобритании Роберт Смит погиб во время обряда крещения в садовом надувном бассейне. Причиной смерти стало утопление. Мужчина захлебнулся водой во время церемонии, которую проводила 48-летняя пастор Шерл Бартли. Парамедики, прибывшие на место, не смогли его реанимировать. Пастор предстанет перед судом 14 мая. Роберт Смит, переехавший в Великобританию с Ямайки 25 лет назад, решил пройти обряд крещения заново, чтобы подтвердить осознанность своей веры.