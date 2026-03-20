В Звенигороде простились с утонувшей в реке девочкой, которую искали 10 дней
Поиски детей, пропавших в Подмосковье.
В подмосковном Звенигороде состоялось прощание с утонувшей в Москве-реке 13-летней девочкой, тело ребёнка искали больше недели. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации Одинцовского округа. Вместе с девочкой утонули и два её приятеля.
«Страшная трагедия, произошедшая с ребятами, коснулась, действительно, каждого. Мы ещё раз выражаем свои самые искренние соболезнования и готовы дальше оказывать семьям необходимую поддержку», — сказано в тексте.
Напомним, 7 марта в Звенигороде бесследно исчезли трое подростков. Тело первого мальчика нашли 11 марта, второго — спустя два дня. А 17 марта нашли тело девочки. Всем родственникам оказывают психологическую помощь. На протяжении нескольких суток на месте происшествия без перерыва работали водолазы, спасательные отряды, медицинские работники и добровольцы. Последний раз детей видели у реки — на берегу остались следы и шапка. Родителей просят не забывать об опасности детских игр на льду водоёмов.
