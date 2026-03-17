В Москве-реке нашли тело пропавшей девочки из Звенигорода
В подмосковном Звенигороде найдено тело пропавшей девочки, утонувшей в реке вместе с друзьями. Поисковая операция официально прекращена. Об окончании мероприятий сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Сегодня спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело пропавшей девочки. Несмотря на все усилия экстренных служб, спасти ребенка не удалось.
На протяжении нескольких суток на месте происшествия без перерыва работали водолазы, спасательные отряды, медицинские работники и добровольцы. Каждый из них делал всё возможное, чтобы найти ребенка живым.
Андрей Иванов выразил глубокие соболезнования семье погибшей. Глава округа подчеркнул, что администрация не оставит родителей в беде и предоставит им всю необходимую поддержку.
Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков. Тело первого мальчика нашли 11 марта, второго — спустя два дня. Поиски девочки продолжаются, родственникам оказывают психологическую помощь. Известно, что участники операции успели исследовать порядка 300 тысяч квадратных метров.
