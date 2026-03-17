17 марта, 12:39

В Москве-реке нашли тело пропавшей девочки из Звенигорода

Поиски детей, пропавших в Подмосковье. Обложка © Telegram / Андрей Иванов

В подмосковном Звенигороде найдено тело пропавшей девочки, утонувшей в реке вместе с друзьями. Поисковая операция официально прекращена. Об окончании мероприятий сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Сегодня спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело пропавшей девочки. Несмотря на все усилия экстренных служб, спасти ребенка не удалось.

В Москве-реке нашли тело пропавшей девочки из Звенигорода.

На протяжении нескольких суток на месте происшествия без перерыва работали водолазы, спасательные отряды, медицинские работники и добровольцы. Каждый из них делал всё возможное, чтобы найти ребенка живым.

Андрей Иванов выразил глубокие соболезнования семье погибшей. Глава округа подчеркнул, что администрация не оставит родителей в беде и предоставит им всю необходимую поддержку.

Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков. Тело первого мальчика нашли 11 марта, второго — спустя два дня. Поиски девочки продолжаются, родственникам оказывают психологическую помощь. Известно, что участники операции успели исследовать порядка 300 тысяч квадратных метров.

Оксана Попова
