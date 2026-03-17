Водолазы повторно прочёсывают реку в поисках пропавшей в Звенигороде девочки
Поиски детей, пропавших в Подмосковье.
Спасатели повторно обследуют отработанные участки Москвы-реки в поисках девочки, пропавшей с двумя друзьями в Звенигороде. Об этом журалистам рассказали в пресс-службе МЧС России.
«Водолазы повторно проверяют отработанные участки вдоль берега», — сообщили в ведомстве.
Продолжается исследование других участков. По словам собеседника ТАСС, водолазы погружаются в местах обнаружения неустановленных предметов эхолотами бокового сканирования.
Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков. Тело первого мальчика нашли 11 марта, второго — спустя два дня. Поиски девочки продолжаются, родственникам оказывают психологическую помощь. Известно, что участники операции успели исследовать порядка 300 тысяч квадратных метров.
