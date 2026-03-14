Одного из погибших в Звенигороде мальчиков унесло течением на 7 километров

Тело второго 12-летнего мальчика, пропавшего 7 марта в Звенигороде, обнаружили в Москве-реке с катера водолазной группы «ДобротворецЪ» в 09:30 утра 13 марта. От места, где предположительно дети провалились под лёд, его отнесло на 7 километров. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказали волонтёры.

«Ареал поисков накануне решили расширить, и катер [13 марта] отправился дальше, чем обычно. Тело нашли в 15 километрах от штаба, это в 7 километрах от того места, где дети предварительно провалились под лёд», — отметил волонтёр.