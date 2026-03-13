Родители погибших в Звенигороде мальчиков столкнулись с травлей в соцсетях

Трагедия в подмосковном Звенигороде обрастает новыми подробностями. После гибели двух 12-летних подростков, провалившихся под лёд Москвы-реки, их родители столкнулись с жестокой травлей в интернете. Источник RG.ru сообщил, что в городских пабликах появились хейтеры, поливающие грязью убитых горем отцов и матерей.

Собеседники издания недоумевают: ну какие могут быть претензии к людям, потерявшим детей? Некоторые комментаторы дошли до абсурда, обсуждая «часы с прослушкой» у 12-летних. Местные жители пытаются защитить семьи от нападок, но волна негатива продолжает нарастать.

В то же время со всей страны в сообщества Звенигорода летят слова поддержки и соболезнования. Люди предлагают создать народный мемориал в память о погибших друзьях.