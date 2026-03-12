Тело пропавшего в Звенигороде ребёнка было трудно найти из-за тёмной одежды

Один из троих детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, найден мёртвым — тело 12-летнего мальчика обнаружили на берегу Москвы-реки. Об этом интернет-изданию Regions.ru сообщили волонтёры, участвующие в поисках.

По словам добровольцев, ребёнка заметили с вертолёта примерно в 800 метрах от того места, где школьников в последний раз видели живыми. Из-за тёмной одежды найти его было трудно. Сейчас тело находится у воды, спасатели продолжают обследовать акваторию с помощью эхолота, на дно спускаются водолазы.

Волонтёры уже не рассчитывают найти остальных детей живыми. Один из участников поисков рассказал, что, по всей видимости, дети играли на льду, когда он начал расходиться из-за плюсовой температуры. Вероятно, один провалился, остальные бросились помогать и тоже оказались в воде.

«В такой ситуации выбраться сложно даже здоровому взрослому человеку — не то что ребёнку. Течением тут же затягивает под лёд. В такой ситуации дети не успели бы даже позвонить», — поделился волонтёр.

С родителями работают психологи, чтобы подготовить их к худшему исходу и не давать ложных надежд.