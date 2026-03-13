Один из утонувших в Звенигороде мальчиков долго цеплялся за лёд и боролся за жизнь

Мальчик, тело которого нашли в Москве-реке после нескольких дней поисков, до последнего пытался спастись. Об этом рассказал глава ПСО №1 «Мособлпожспаса» Сергей Тепленин.

В беседе с RG.ru он рассказал, что спасатели обнаружили следы от зацепов рук на льду, тянувшиеся на 50 метров. Ребёнок пытался выбраться, цепляясь за кромку, но лёд был слишком хрупким и не выдержал. В итоге мальчик ушёл на дно.