Регион
13 марта, 13:05

Один из утонувших в Звенигороде мальчиков долго цеплялся за лёд и боролся за жизнь

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Мальчик, тело которого нашли в Москве-реке после нескольких дней поисков, до последнего пытался спастись. Об этом рассказал глава ПСО №1 «Мособлпожспаса» Сергей Тепленин.

В беседе с RG.ru он рассказал, что спасатели обнаружили следы от зацепов рук на льду, тянувшиеся на 50 метров. Ребёнок пытался выбраться, цепляясь за кромку, но лёд был слишком хрупким и не выдержал. В итоге мальчик ушёл на дно.

Родители погибших в Звенигороде мальчиков столкнулись с травлей в соцсетях

Трагедия разыгралась 7 марта в Одинцовском округе, когда трое подростков ушли гулять и не вернулись. Последний раз их видели у реки — на берегу остались следы и шапка. Водолазы уже извлекли из воды тела двоих детей (второе нашли сегодня утром). Поиски третьего продолжаются. Психологи работают с семьями погибших.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  Новости
  Дети
  Происшествия
  Московская область
