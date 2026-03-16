16 марта, 09:22

Водолазы обследовали 300 тысяч квадратов дна Москвы-реки в поисках детей под Звенигородом

Работа поисковых групп. Обложка © Telegram / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Спасатели продолжают масштабную операцию по поиску детей, пропавших в Звенигороде 7 марта. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, водолазы уже совершили 146 погружений и обследовали 301 тысячу квадратных метров дна Москвы-реки.

Лодками с боковым и круговым обзором проверено более 185 километров акватории, аэролодками — ещё 122 километра. В местах обнаружения подозрительных предметов применяют эхолоты бокового сканирования. Водолазы повторно осматривают участки вдоль берега.

Параллельно работают пешие группы и кинологический поисковый отряд. Всего в операции задействовано более 160 человек и около 50 единиц техники.

Одного из погибших в Звенигороде мальчиков унесло течением на 7 километров

Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Тело одного ребёнка нашли 11 марта, второго — спустя два дня. Поиски девочки продолжаются, родственникам оказывают психологическую помощь.

