23 апреля, 08:13

Ушли в тайгу и не вернулись: Шестеро молодых людей таинственно исчезли во время рыбалки

В Хабаровском крае развернули поисковую операцию по обнаружению шестерых пропавших граждан. Компания из 19-летнего Никиты, его девушки Насти и четверых приятелей отправилась на рыбалку 18 апреля и с тех пор перестала выходить на связь. Детали выяснил SHOT.

Молодые люди на микроавтобусе выдвинулись в сторону посёлка Южный, расположенного в 200 километрах от краевой столицы. Путешественники планировали рыбачить вдоль реки Балаза, продвигаясь к водоему Катэн.

Последний раз сигнал с мобильного телефона девушки зафиксировали 19 апреля. В тот день она отправила сообщение сестре, где упомянула, что у группы не будет доступа к сети из-за отсутствия покрытия. В тот же период очевидцы видели компанию в Южном: молодые люди уточняли у местных жителей путь к заброшенному поселению.

Пропавшие Никита и Настя. Фото © Telegram / SHOT

Домой ребята должны были вернуться 21 апреля, но до сих пор об их местоположении нет сведений. Знакомые опасаются худшего исхода: туристы могли оставить транспорт и попытаться дойти до ближайших населенных пунктов пешком, но сбились с пути в лесной чаще.

Местные жители высказывают тревожные версии случившегося. Они предполагают, что отдыхающие могли утонуть в бурных реках, затеряться на огромной лесной территории или столкнуться с дикими животными, включая бурых медведей и амурских тигров.

К вероятному району исчезновения уже направлены поисковые отряды полиции и спасательных служб. Специалисты прочесывают местность в надежде найти следы микроавтобуса или самих людей.

Пропавший по пути на собеседование екатеринбуржец нашёлся в Москве

Тем временем в Кузбассе уже более двух недель продолжаются поиски Героя России Алексея Асылханова. Рядовой получил Золотую звезду в декабре 2024 года, высшую награду ветерану вручил лично президент Владимир Путин. После ранения он вернулся в Кемеровскую область и устроился работать в школу. Семья сохраняет надежду и призывает не верить в слухи. По словам супруги участника СВО, он никогда не пропадал без предупреждения и не имел пагубных привычек.

