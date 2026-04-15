Пропавший по пути на собеседование екатеринбуржец нашёлся в Москве

Полицейские завершили поиски 30-летнего Артёма Гребенкина, который пропал в Екатеринбурге 10 апреля. Как рассказывал его брат, мужчина ушёл из дома на собеседование, но так до него и не добрался.

В итоге пропавшего нашли в Москве. Как он там оказался и чем занимался — пока неизвестно. В пресс-группе полиции Екатеринбурга сообщили, что мужчина найден сотрудниками, выясняются все обстоятельства его отсутствия.