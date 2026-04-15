Пропавший по пути на собеседование екатеринбуржец нашёлся в Москве
Обложка © поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Полицейские завершили поиски 30-летнего Артёма Гребенкина, который пропал в Екатеринбурге 10 апреля. Как рассказывал его брат, мужчина ушёл из дома на собеседование, но так до него и не добрался.
В итоге пропавшего нашли в Москве. Как он там оказался и чем занимался — пока неизвестно. В пресс-группе полиции Екатеринбурга сообщили, что мужчина найден сотрудниками, выясняются все обстоятельства его отсутствия.
А с 3 апреля ведутся поиски 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе Юрга. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Он известен участием в СВО: уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и множество живой силы, награждён Золотой Звездой Героя в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме. Супруга рассказала, что он никогда не пропадал без предупреждения. Частный детектив предположил, как мог пропасть ветеран.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.