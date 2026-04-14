Пропавшую под Самарой трёхлетнюю девочку нашли живой в соседней деревне

Трёхлетняя девочка, пропавшая без вести накануне в Самарской области, найдена живой в соседней деревне. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России. Малышку нашли в соседней деревне.

«В результате организованных поисковых мероприятий и следственных действий местонахождение девочки установлено, она жива», — говорится в сообщении. Как именно малышка туда попала, не уточняется.

Ранее в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов вызволили из захламлённой квартиры пятилетнего мальчика. Родителей дома не оказалось. Вместо них на диване спал 38-летний гражданин в состоянии сильного алкогольного опьянения, не являющийся ни родственником, ни отцом малыша.