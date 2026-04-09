12-летнюю школьницу из многодетной семьи нашли мёртвой в теплице на Урале

Под Первоуральском в Свердловской области обнаружено тело 12-летней девочки из многодетной семьи. Её нашли без признаков жизни в теплице, сообщает портал Е1.ru.

В посёлке ходили слухи о ссоре со старшей сестрой, но родственник опроверг эту версию, пояснив, что не может рассказать подробности из-за следствия, а телефон ребёнка изъят.

По словам приятелей погибшей, проблем в школе у неё не было, она дружила с одноклассниками. Ребёнок воспитывался в благополучной многодетной семье. Девочку потеряли в школе 7 апреля, после чего с родителями сразу связались.

Ранее сообщалось, что в Турции расследуют смерть 27-летней модели и телеведущей Айшегюль Эраслан, найденной мёртвой в своей квартире в Стамбуле. На месте обнаружили предсмертную записку, но близкие и друзья сомневаются в её подлинности: фотограф Семих Паланчи заявил, что почерк в записке не похож на почерк телезвезды, и настаивает на версии убийства с инсценировкой.