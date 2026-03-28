Нижегородка из Тбилиси перестала выходить на связь после сообщения «Спокойной ночи»

В столице Грузии при невыясненных обстоятельствах погибла 22-летняя жительница Нижнего Новгорода Алина Камбарова. Девушка, которая собиралась навсегда переехать в полюбившийся ей Тбилиси, была найдена мёртвой в номере отеля спустя два дня после исчезновения. Близкие и друзья погибшей уверены: произошедшее не было ни самоубийством, ни несчастным случаем, и требуют тщательного расследования. История странной гибели Алины рассказали наши коллеги с kp.ru.

Алина хорошо знала Грузию. С января 2025 года она прожила там около полугода, успела обжиться, найти работу и круг общения. В Россию она вернулась лишь на несколько дней, чтобы повидать родных и решить вопросы со здоровьем, после чего планировала окончательно перебраться в Тбилиси. 16 марта девушка вылетела обратно.

В аэропорту её встретил знакомый парень, который предложил остановиться в Panorama 360 Hotel. Они вместе отправились в отель. Вечером Алина, как обычно, переписывалась с подругой из Нижнего Новгорода — всё было спокойно. А около 1:40 ночи она отправила другу Алексею видео с видом из окна и пожеланием спокойной ночи. Это сообщение стало последним.

Утром 17 марта близкие забили тревогу — Алина не выходила на связь, что было для неё абсолютно нехарактерно. Поначалу надеялись на техническую неполадку, но тревога росла с каждым часом. Друзья начали собственное расследование. По видео с видом из окна они смогли опознать отель, и 19 марта Алексей приехал в Panorama 360. Там его ждала страшная новость: тело девушки было найдено ещё два дня назад.

Официальная версия полиции пока скупа: на теле не обнаружено следов насильственной смерти, в номере нет ничего подозрительного. Окончательную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

Близкие категорически отвергают версии суицида или передозировки. Алина, по их словам, не употребляла ни алкоголь, ни тем более наркотики. Её подруга Софья описывает её как «очень доброго, открытого, эмоционального, но при этом смелого и самостоятельного человека с большим светлым сердцем».

В этой истории слишком много нестыковок. Парень, с которым Алина заселилась в отель, был из нового для неё круга общения. После случившегося он бесследно исчез. Его присутствие в номере зафиксировано только со слов знакомых — никаких объективных подтверждений тому нет.

По факту смерти 22-летней нижегородки возбуждены уголовные дела как в России, так и в Грузии. Следствию предстоит дать ответ на главный вопрос: что именно стало причиной гибели девушки, которая всего за сутки до трагедии была полна радости и планов на жизнь в любимом городе.

