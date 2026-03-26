В Хакасии мальчик кидал камни в речку и погиб, провалившись под лёд

В Минусинском районе Красноярского края семилетний мальчик погиб, провалившись под лёд на реке Туба. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия произошла в селе Городок. Двое детей катались на велосипедах и приехали к реке, чтобы покидать камни в воду. Выйдя на лёд, один из мальчиков провалился в промоину. Второму ребёнку удалось выбраться на берег.

Сейчас спасатели ведут поиски тела утонувшего мальчика. Работы осложняются сильным течением реки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Астраханской области семилетний мальчик провалился под лёд на реке Ахтуба и погиб. Ребёнок гулял по льду возле села Михайловка, провалился в воду и утонул. Следователи проводят проверку по факту случившегося.