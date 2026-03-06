Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 12:17

Семилетний мальчик провалился под лёд и погиб в Астраханской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inga Gedrovicha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inga Gedrovicha

Семилетний мальчик провалился под лёд на реке Ахтуба и погиб в Астраханской области. О трагедии сообщает СУ СКР по региону.

«6 марта 7-летний ребёнок, гуляя по льду на реке Ахтуба около села Михайловка в Харабалинском районе Астраханской области, провалился под лёд и утонул», — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку.

Улов дня: Петербургские спасатели «выудили» со льда Финского залива сразу 230 рыбаков
Улов дня: Петербургские спасатели «выудили» со льда Финского залива сразу 230 рыбаков

Одна из самых страшных трагедий, связанных со льдом, произошла 20 февраля на Байкале. Микроавтобус УАЗ с туристами из Китая выехал на лёд озера и провалился в воду. Погибли восемь человек — водитель и граждане КНР. Выжил один, его допросили.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar