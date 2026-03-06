Семилетний мальчик провалился под лёд и погиб в Астраханской области

Семилетний мальчик провалился под лёд на реке Ахтуба и погиб в Астраханской области. О трагедии сообщает СУ СКР по региону.

«6 марта 7-летний ребёнок, гуляя по льду на реке Ахтуба около села Михайловка в Харабалинском районе Астраханской области, провалился под лёд и утонул», — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку.

Одна из самых страшных трагедий, связанных со льдом, произошла 20 февраля на Байкале. Микроавтобус УАЗ с туристами из Китая выехал на лёд озера и провалился в воду. Погибли восемь человек — водитель и граждане КНР. Выжил один, его допросили.