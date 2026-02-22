Олимпиада в Милане
22 февраля, 03:31

В Сети опубликовали момент ухода под лёд «буханки» с туристами на Байкале

В соцсетях публикуют момент ухода под лёд УАЗа с туристами из Китая на Байкале. Видео появилось в группе «ДТП 38RUS» в Max.

В Сети опубликовали момент ухода под лёд «буханки» с туристами на Байкале. Видео © Max / ДТП 38RUS

Кадры запечатлели момент спасения: очевидцы вытягивают верёвкой из тонущей машины единственного выжившего — гражданина Китая, а УАЗ стремительно уходит под лёд.

Лавров направил соболезнования главе МИД КНР из-за гибели китайских туристов на Байкале
Лавров направил соболезнования главе МИД КНР из-за гибели китайских туристов на Байкале

Напомним, трагедия произошла 20 февраля. Микроавтобус УАЗ с туристами из Китая выехал на лёд Байкала и провалился в воду в районе мыса Хобой. Погибли восемь человек, их личности установлены. Выжил один, его допросили. Поиски тел завершены. Следователи допрашивают причастных лиц, в том числе они пообщались с супругой утонувшего водителя.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Max / ДТП 38RUS

