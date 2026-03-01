Улов дня: Петербургские спасатели «выудили» со льда Финского залива сразу 230 рыбаков

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга завершилась операция по спасению рыбаков с отколовшегося льда Финского залива. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в официальном телеграм-канале ведомства, на берег доставлены 230 человек, включая четверых детей.

Сигнал о происшествии поступил днём 1 марта. Из-за образовавшейся трещины любители подлёдного лова оказались отрезаны от суши.

К операции привлекли личный состав Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России и городской Поисково-спасательной службы. На судах на воздушной подушке сотрудники ведомств переправили людей с отколовшегося льда на берег. В пресс-службе главка уточнили, что наблюдение за акваторией Финского залива продолжается, спасатели контролируют обстановку.

А ранее на Сахалине любители подлёдного лова едва не уплыли в открытое море. У села Стародубское льдина с десятками рыбаков треснула и пошла по воде. Спасатели сработали чётко: под вой сирены эвакуировали людей на лодках, часть выбралась сама. Никто не пострадал.