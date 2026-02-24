Стала известна судьба 15 рыбаков, застрявших на льдине в Финском заливе

В Кингисеппском районе Ленинградской области поступил сигнал о происшествии из района деревни Логи. Группа рыбаков, которую унесло на льдине в Финском заливе, смогла самостоятельно добраться до берега. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Ленинградской области.

По первоначальным данным, поступившим в систему 112, на оторвавшейся льдине в районе деревни Логи находились до 15 человек. К месту происшествия были направлены сотрудники ГИМС, представители администрации района и Пограничное управление.

Однако ещё до развёртывания полноценной спасательной операции поступила новая информация: все рыбаки сумели выбраться со льда своими силами и не нуждаются в помощи.

«Рыбаки убыли со льда самостоятельно, в помощи не нуждаются», — говорится в сообщении.

В МЧС России по Ленинградской области в очередной раз обратились к любителям зимней рыбалки: выход на лёд в период оттепели и неустойчивых температур смертельно опасен. Ведомство призывает не рисковать жизнью и в случае происшествия немедленно звонить по номеру 112.

А ранее на Сахалине любители подлёдного лова едва не уплыли в открытое море. У села Стародубское льдина с десятками рыбаков треснула и пошла по воде. Спасатели сработали чётко: под вой сирены эвакуировали людей на лодках, часть выбралась сама. Никто не пострадал.